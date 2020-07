Genova. Ancora una giornata di cielo sereno sulla Liguria grazie all’anticiclone su tutto il Mediterraneo Occidentale.

Al mattino, secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, solo qualche nube nei versanti padani. Nel corso del pomeriggio ancora soleggiato ovunque con solo qualche innocuo passaggio di velature.

Il vento di ieri è ancora presente questa mattina moderato o teso da Nord, ma durante la giornata ruoterà dai quadranti meridionali e si indebolirà nel corso del pomeriggio.

Mare in prevalenza poco mosso.

Le temperature restano stazionarie: minime tra 20 e 23° C sulla costa, tra 13 e 19° nell’interno, le massime tra 27 e 31° C sulla costa, mentre sono in aumento quelle nell’interno: tra 24 e 28° C.