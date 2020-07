Genova. Risveglio grigio su Genova e provincia, in questa settimana che vedrà l’ingresso di aria più fresca e una maggiore instabilità.

Secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, nel pomeriggio sviluppo di rovesci anche a carattere temporalesco sui rilievi dell’Appennino centro-orientale e sulle Alpi Liguri, non si esclude qualche sconfinamento lungo le coste dell’imperiese. Altrove alternanza tra nubi e ampie schiarite.

I venti cambieranno nel corso della giornata: fino a tesi da Nord sul settore Centro-Occidentale nella prima parte della mattinata, deboli da Sud/Sud-Est altrove. A seguire deboli o moderati dai quadranti meridionali ovunque.

Mare poco mosso.

Temperature stazionarie o in lieve calo: minime sulla costa tra 20 e 23° C, nell’interno tra 8 e 17° C. Massime sulla costa tra 26 e 30° C, nell’interno tra 23 e 29° C.