Genova. Giornata di bel tempo su tutta la regione. Qualche cumulo potrà fare la sua comparsa nelle ore interne durante le ore centrali, ma senza recare conseguenze.

Situazione: L’alta pressione delle Azzorre torna ad abbracciare il nord-Italia, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato, in un contesto non eccessivamente caldo.

Venti: Meridionali, a regime di brezza lungo le coste, fino a moderati sui versanti padani. Mari: Generalmente quasi calmi o al più poco mossi, specie a levante.

Temperature: In calo le minime, in aumento le massime nelle aree interne, in diminuzione invece lungo le coste.

Costa: min +16/20°C, max +25/30°C.

Interno: min +8/16°C, max +25/28°C.