Genova. Correnti umide di origine atlantica iniziano a raggiungere il Nord Italia determinando tempo per lo più variabile e il ritorno dei temporali.

Oggi, secondo il Limet, l’associazione ligure di meteorologia, al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su gran parte della regione con possibili deboli piovaschi sul savonese e genovese occidentale. Qualche schiarita in più altrove.

Nel pomeriggio prevalentemente soleggiato sul settore orientale con solo qualche nube sparsa, mentre dal tardo pomeriggio sono attesi temporali nell’interno imperiese e savonese, in spostamento verso le relative coste. Più asciutto altrove.

Venti tesi da Sud-Est su genovese e Tigullio, marino forte nelle vallate interne di Genova e Savona.

Tutto ciò provocerà mare generalmente mosso.

Temperature stazionarie sulla costa minime tra 19 e 23° C, nell’interno tra 9 e 16° C. Massime tra 25 e 28° C sulla costa e tra 24 e 27° C nell’interno.