Mercato: per il Busalla c’è Jacopo Zunino, per la Voltrese ecco Gianluca Lepri

Busalla. Il Busalla, squadra di Eccellenza, rende noto di essersi assicurato per la stagione 2020/2021 le prestazioni sportive di Jacopo Zunino (nella foto sopra), difensore classe 1987, proveniente dal Ligorna.

Jacopo vanta un curriculum importante, che lo ha visto giocare per dieci anni in Serie D e per tre in Eccellenza, con Sestri Levante, RapalloBogliasco e Ligorna. Per lui due campionati di Eccellenza vinti, con il RapalloBogliasco (2012/2013) e con il Ligorna (2014/2015). Negli ultimi quattro anni ha vestito la casacca biancoblù del Ligorna, raggiungendo i playoff di Serie D.

In Promozione, la Voltrese Vultur ha reso noto l’arrivo di Gianluca Lepri. Classe 1996, portiere, proviene dal Multedo.