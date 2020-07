Maurizio Felugo presidente dell’Arzachena Academy Costa Smeralda

Chiavari. L’Arzachena Academy Costa Smeralda comunica che Maurizio Felugo è il nuovo presidente. Felugo, ex pallanuotista della Nazionale italiana, attualmente è anche presidente della Pro Recco, titolata società pallanuotistica ligure, e della Ten Sport Entertainment.

È stato nominato a seguito della staffetta con l’ex presidente Stefano Chisoli, attuale presidente dell’AC Spezia Calcio, assorbito da pressanti impegni nel contesto del gruppo.

Nel consiglio, oltre ai già presenti Enzo De Gasperi e Luisa Pasotti, entrerà a far parte anche Tommaso Ruffinoni, già in forza nella holding della capogruppo. L’operazione quindi si inserisce nel contesto più ampio che colloca il club Arzachena Calcio in un disegno non solo sportivo ed educativo ma anche di intrattenimento con iniziative ed eventi culturali e musicali.

La nomina di Felugo inoltre conferma la volontà del gruppo Volpi di investire nel territorio sardo, circostanza rafforzata dal recente acquisto dell’Hotel Selis (ora Hotel delle Rose), dall’annesso Ten pizzeria restaurant e dall’apertura del bistrot California Bakery in Porto Cervo presso Alto Pevero.

“L’auspicio è che l’amministrazione e l’imprenditoria locale aderiscano a queste iniziative non solo in nome di una ritrovata vitalità del territorio ma anche nell’ottica di una meritoria spinta occupazionale che queste iniziative consentiranno di accelerare” scrivono i portavoce dell’Arzachena, la cui prima squadra milita in Serie D.