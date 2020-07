Marco Giambarresi all’Angelo Baiardo, altre due conferme per il Busalla

Genova. L’Angelo Baiardo si rafforza ulteriormente in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

Con la maglia neroverde giocherà Marco Giambarresi, nella foto con la presidentessa Cristian Erriu. Difensore, classe 1995, proviene dalla Genova Calcio. In precedenza aveva giocato con Sestri Levante, Acqui, Albissola, Moconesi Fontanabuona.

Altre due conferme al Busalla. Giocherà ancora con la maglia biancoblù Lorenzo Guzzi, difensore classe 2001. Lorenzo è busallese Doc, cresciuto nelle giovanili della società; inizierà il suo secondo anno tra i “grandi”. Nella prima stagione ha totalizzato cinque presenze.

Inoltre, mister Cannistrà potrà contare ancora su Roberto Siani, centrocampista classe 2001. Anch’egli residente nella cittadina della Valle Scrivia, calcisticamente è nato e cresciuto nel Busalla, esordendo in prima squadra nella stagione 2018/2019. Centrocampista molto capace, con una grande visione di gioco, in questa stagione giocherà fin dall’inizio in prima squadra.