Marco Compagnone resta al Busalla, Luca Balbi va alla Campese

Busalla. In Eccellenza il Busalla comunica la riconferma per la stagione 2020/2021 di Marco Compagnone (nella foto), centrocampista classe 1987.

Estremamente talentuoso, Marco veste da tre anni e mezzo la maglia biancoblù, con la quale ha raggiunto 106 presenze e ben 49 gol, media importante da vero attaccante di razza nonostante giochi a centrocampo, cosa che evidenzia la sua bravura sul campo.

Il Busalla è ormai la sua squadra di apparenza, essendo quella con cui ha totalizzato più presenze e avendo più volte dichiarato di voler concludere con i biancoblù la sua carriera calcistica; insomma una squadra che decisamente gli è entrata nel cuore.

In Prima Categoria la Campese si è assicurata il portiere Luca Balbi. Classe 1998, ha militato a lungo nel Busalla; due stagioni fa ha giocato nel Vado, lo scorso anno alla Genova Calcio.

In Terza Categoria, colpo in attacco per il San Giovanni Battista: Alexandro Bellotti. Classe 1995, cresciuto nella Sestrese, ha giocato per quattro stagioni nella Rossiglionese. Lo scorso anno ha vinto il campionato di Terza con il San Pietro.