Genova. Ancora novità di calciomercato, una per categoria.

In Eccellenza, la Genova Calcio comunica la conferma, per la prossima stagione, di Federico Testore, attaccante leva 2001 con trascorsi all’Entella e alla Sampdoria.

Nel campionato di Promozione la Voltrese Vultur potrà contare sul ritorno di Luca Angius. Centrocampista, classe 1992, lo scorso anno era all’Arenzano, ma nelle precedenti stagioni aveva indossato la maglia gialloblù.

In Prima Categoria, due riconferme al Borgoratti. Si tratta di due centrocampisti cresciuti nel vivaio rossoverde e rientrati un anno fa: Tommaso Lazzari, classe 1999, che per due anni ha giocato nella Genova Calcio, e Nicolò Barabino, classe 1998, con esperienze nelle giovanili di Genoa e Virtus Entella e con le prime squadre di Genova Calcio, Little Club G.Mora e Golfo PRCA.