Successo pieno per la messa in pratica di “E sarà buon vento”, l’iniziativa pensata da Pietro Romeo di Marina degli Aregai durante il periodo di quarantena per i tempi migliori che sembrano essere arrivati. Insieme a Ugo Musso e Mario Salvai della Marina della Fiera di Genova, la giornata del 18 luglio scorso è stata interamente rivolta a coloro i quali non si sono mai fermati, ma anzi erano in prima fila nella lotta al Coronavirus.

Si tratta del personale sanitario di genova, ovvero infermieri, oss, medici tutti invitati a trascorrere una giornata di mare a bordo di una barca, che fosse a vela o a motore. Giornata come detto pienamente riuscita visto che sono state ben 52 le imbarcazioni che hanno preso il largo offrendo un momento di svago ed un sorriso ai sanitari che a fine giornata hanno potuto anche rifocillarsi sui pontili della Fiera di Genova grazie al contributo di alcuni commercianti genovesi particolarmente generosi. I medici e gli infermieri hanno apprezzato molto il gesto e per una volta sono stati loro ad essere “curati”.