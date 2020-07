Locatelli, inaugurato il campo in mare presso il Lido di Genova

Genova. Si è svolta nel pomeriggio di domenica 26 luglio l’inaugurazione ufficiale del campo in mare dell’US Luca Locatelli Genova presso lo stabilimento Lido di Genova.

La cerimonia ha incluso un incontro amichevole delle lontre Under 13 (squadra mista femminile e maschile) con la Columbus WP Ability Team che, in presenza dell’assessore alle politiche socio-sanitarie, famiglia e relativi diritti Francesca Fassio, ha giocato per la prima volta in un campo regolamentare in mare, riuscendo non solo a divertirsi ma anche a superare magistralmente la sfida del gioco in un mare che era non propriamente piatto.

La festa degli atleti dell’US Luca Locatelli, preparati dai tecnici Stefano Carbone e Michele Garalti, è poi proseguita fino al tramonto con delle partite miste delle formazioni Under 15, Under 17 che si sono unite agli Under 13 e Under 14 ed hanno approfittato del campo in mare per giocare tra loro, arbitrate dalla superba Caterina Nucifora, capitano della squadra di Serie A2 che per tutto il pomeriggio ha gestito le squadre dalla canoa.

Come da tradizione il presidente Maria “Franca” Carozzo Locatelli ha celebrato con tutti i ragazzi e le famiglie che si sono stretti a lei con grande affetto.