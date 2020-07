Genova. In queste settimane le acque del torrente Polcevera sono insolitamente pulite e cristalline ma nella tarda mattinata e nel pomeriggio di domenica 19 luglio, nella zona di San Quirico, si sono tinte di un colore grigiastro che le ha rese opache. L’episodio è stato documentato da un cittadino della zona che ci ha raccontato lo svolgimento di una giornata con diverse zone d’ombra.

La sostanza, simile a cemento sciolto, è fuoriuscita da una tubatura sull’argine del torrente, all’altezza del mercato dei fiori. Nella collina restrostante, oltre al mercato, alcuni stabilimenti e capannoni.

E’ stato lo stesso residente a chiamare il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri. Dopo le 17 anche l’arrivo di personale di Asl e Arpal. Il cittadino racconta, però, di non aver visto nessuno scendere nel letto del fiume o raccogliere campioni dell’acqua inquinata. Arpal però ha utilizzato del liquido tracciante in una tubatura per verificare l’origine della sostanza. “Ma la tubatura non era la stessa da dove usciva il liquido grigiastro”, ha raccontato il cittadino.

Nel tardo pomeriggio, dopo un nulla di fatto dei controlli, è rimasto un forte e sgradevole odore e poco più verso la foce l’acqua era diventata in parte schiumosa.