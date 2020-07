Leonardo, Vella (Cisl): “Profumo confermi gli investimenti su Genova”

Genova. “Barbara Poggiali, responsabile della Divisione Cyber da soli 18 mesi, sarebbe già in procinto di andare via da Leonardo. Ma la divisione Cyber attraverso l’impegno della manager in partenza non doveva rilanciarsi e fare di Genova uno dei suoi presidi più importanti? Anzi il più importante. Chi farà gli investimenti promessi dall’amministratore delegato Profumo? Potrà il nuovo ipotizzato capo divisione in arrivo da Roma portare avanti quelle iniziative confermate ancora pochi giorni fa dai manager Cyber? Saranno nuovamente smentite le cessioni di rami di azienda?”.

Così scrive in una nota Alessandro Vella, segretario generale Fim Cisl Liguria. Marco Longinotti, delegato della Fim Cisl che segue le vicende di Leonardo, aggiunge: “La preoccupazione è forte. I dipendenti genovesi sono allarmati ancora una volta Sarà la sede di Genova a pagare per i giochi di potere romani?.

Ancora Vella aggiunge: “Chiediamo un incontro all’ad Profumo, in occasione della sua futura visita nella nostra città, per avere conferme sugli investimenti su Genova. Vogliamo essere certi che non si disperda quanto ad oggi fatto e portato avanti coerentemente dall’amministratore delegato di Leonardo, senza dimenticare l’importanza strategica della Divisione Cyber per Genova”