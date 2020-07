L’Entella entra nella Academy Tigullio

Nuovo passo per la Virtus Entella che è entrata a far parte dell’Academy Tigullio. L’annuncio è stato dato dalla società chiavarese sul proprio sito tramite il Dg Matteo Matteazzi e Luca Laudisi che ha seguito in prima persona il progetto.

L’obbiettivo è accrescere sempre di più il bacino dei biancocelesti tramite la sinergia con i comuni e le realtà sportive limitrofe. L’Academy è una realtà ormai consolidata sul territorio che ha dimostrato di essere un punto di riferimento raccogliendo consensi. La firma dell’accorso è avvenuta sabato alla presenza del direttivo dell’Academy Tigullio guidato dal Presidente Angelo De Fazio, le autorità del Comune di Ne e un gruppo di tifosi in rappresentanza della Valgraveglia Biancoceleste.