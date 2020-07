Lavori in quota per il nuovo ponte Genova San Giorgio: chiusure in via Perlasca e via 30 giugno

Genova. Per permettere lo svolgimento di attività in quota per le rifiniture, sono previste alcune modifiche alla circolazione nelle strade limitrofe al cantiere del nuovo ponte Genova San Giorgio. Lo comunica la struttura commissariale.

Oggi via Perlasca chiusa dalle 17 di oggi presumibilmente fino alle 6 del mattino di sabato.

Chiusura di via 30 giugno 1960 a partire dalle 22 di sabato fino a cessate esigenze, presumibilmente fino alle 6 di domenica mattina.

Chiusura di via Perlasca dalle 22 di domenica fino a cessate esigenza, presumibilmente fino alle 6 di lunedì 27 luglio.