Lavagnese: diciannovesimo anno consecutivo in Serie D ed uno stadio rinnovato

Lavagna. La Lavagnese ha presentato tutta la documentazione necessaria al fine di completare l’iscrizione al campionato di Serie D per il diciannovesimo anno consecutivo.

La grande novità sarà il completo restyling e ammodernamento dello stadio comunale Edoardo Riboli, con un manto sintetico di ultima generazione posato dalla ditta Limonta, un nuovo impianto d’illuminazione a led e la messa in sicurezza di tutti gli impianti e gli annessi alla struttura.

Dopo aver comunicato l’avvenuta iscrizione del sodalizio presieduto dal presidente Stefano Compagnoni, il team bianconero ha reso nota la composizione dello staff tecnico che avrà cura di gestire la rosa in via di definizione.

Confermate in gran parte le figure che fino allo stop per il Covid-19 stavano recuperando punti su punti. Allenatore sarà ancora Gianni Nucera, viceallenatore Vincenzo Ranieri, preparatore atletico Alessandro Mariani, match analyst Simone Tuccio, fisioterapista Simone Panizza, massaggiatore Andrea Parodi.

Non ci sarà invece Fabrizio Genovese: il suo posto come preparatore dei portieri sarà preso da Marco Nassano che smetterà i panni di giocatore per vestire quelli di mister. Per Marco un ingresso nello staff bianconero dopo aver difeso per 89 volte la porta lavagnese.