Lavagna. I vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari sono intervenuti a Lavagna, in via Mario Puppo al civico 29, per un principio di incendio in appartamento.

Al momento la situazione è sotto controllo. A prendere fuoco sarebbe stata una calderina a causa di un malfunzionamento.

Non ci sono stati feriti o intossicati. La casa non era abitata e non sono state necessarie evacuazioni.