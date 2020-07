Ladri in azione nel levante genovese: due furti identici nella stessa giornata

Genova. I carabinieri stanno indagando su due furti (ma potrebbero essercene altri) avvenuti nello stesso giorno in due abitazioni del levante genovese, una a Quarto e l’altra a Nervi. I furti sono avvenuti con la stessa modalità: portone di ingresso forzato, la scelta di rubare solo orologi e preziosi e soprattutto scegliendo abitazioni non dotate di sistemi di sorveglianza né interni né nei pressi.

A Quarto dove il furto è stato compiuto nel pomeriggio sono stati portati via orologi e preziosi per 10 mila euro, a Nervi il bottino è stato di 4 mila e il furto è avvenuto la mattina dello stesso giorno.

Al momento non risultano altri episodi, ma non è escluso che nei prossimi giorni possano arrivare ulteriori denunce visto che appara abbastanza chiaro come i ladri studino con attenzione le abitazioni e i movimenti dei proprietari: agiscono in pieno giorno quando sono al lavoro oppure partiti per le vacanze.