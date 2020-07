La renziana Raffaella Paita presidente della commissione trasporti della Camera

Genova. La deputata spezzina Raffaella Paita, passata dal Pd a Italia Viva, è diventata ufficialmente presidente della commissione trasporti della Camera. La notizia è diventata ufficiale ieri sera con l’approvazione del ridisegno complessivo delle nomine che tuttavia ha fatto scoppiare il caos all’interno della maggioranza.

La renziana, ex assessore della giunta Burlando e candidata contro Toti cinque anni fa alla presidenza della Liguria, prende il posto del leghista Alessandro Morelli.

La sua nomina potrebbe spostare gli equilibri politici sul dossier della Gronda: da sempre Italia Viva è a favore della realizzazione integrale del progetto originario, mentre il Pd al ministero dei trasporti, su forte spinta degli esponenti liguri che hanno elaborato una tacita intesa col Movimento 5 Stelle, starebbe lavorando per spacchettare l’opera in due lotti esecutivi in modo da ridiscutere il tratto più impattante, quello da Voltri a Bolzaneto.

La sua nomina è stata meno problematica rispetto alla bufera scoppiata su altre commissioni, ma comunque osteggiata dal Movimento 5 Stelle che non ha mai visto di buon occhio la posizione di Paita sulle infrastrutture e le sue critiche feroci a Beppe Grillo.