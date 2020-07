La raccolta differenziata non va in vacanza: ‘Cuore Mediterraneo’ torna sulle spiagge per ricordarcelo

Genova. Imparare a differenziare in modo corretto gli imballaggi in acciaio è importante e non va dimenticato: anche in vacanza, bisogna gettare nel contenitore giusto barattoli e scatolette, tappi corona e capsule affinché possano essere avviati al riciclo. Per sensibilizzare bagnanti e diportisti informandoli sulle qualità e i valori degli imballaggi in acciaio, un metallo che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità, RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, insieme a Goletta Verde di Legambiente, torna sulle coste italiane con la campagna itinerante “Cuore Mediterraneo”.

L’inviata speciale, Alice, è protagonista di un viaggio alla scoperta delle abitudini degli italiani in merito agli imballaggi in acciaio e alla relativa raccolta, per mettere alla prova le loro conoscenze e informarli sull’importanza di una corretta raccolta differenziata. Settima tappa della campagna è Genova, capoluogo della Liguria, regione che con 2,74 kg di imballaggi in acciaio per abitante raccolti nel 2019 ha ottenuto un incremento del +44% rispetto all’anno precedente.

“Genova e la Liguria nello scorso anno sono migliorate molto nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, casseforti ideali per custodire le eccellenze alimentari mediterranee, come i prodotti ittici, il pomodoro e l’olio d’oliva – spiega Roccandrea Iascone, Responsabile comunicazione di RICREA -. L’acciaio è un metallo che si ricicla al 100% e il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini e di educarli a separare correttamente i contenitori in acciaio di uso quotidiano che, se raccolti correttamente e avviati a riciclo, possono tornare a nuova vita infinite volte”.

A Genova nel 2019 sono state raccolte 541 tonnellate di imballaggi in acciaio, con una crescita del 55% rispetto al 2018. “Questi risultati si ottengono con la collaborazione di tutti, dalla collaborazione dei cittadini alla competenza e l’impegno del personale – commenta Pietro Pongiglione, Presidente di Amiu Genova Spa -. Siamo contenti perché è un buon auspicio per aumentare la raccolta differenziata in tutte le diverse frazioni. L’acciaio è particolare perché è indistruttibile e si può recuperare all’infinito, ed è anche facile da individuare, e questo ci può aiutare nell’educare a buoni comportamenti che vanno a beneficio di tutti”.

“Le iniziative di sensibilizzazione sono molto importanti e devono essere continue nel tempo – aggiunge Santo Grammatico, Presidente di Legambiente Liguria -, in particolare nel periodo estivo perché nella nostra regione la pressione turistica è molto elevata e ci sono paesi e borghi che vedono aumentare anche di 10-15 volte la popolazione residente rispetto all’inverno e questo mette in crisi il sistema di raccolta differenziata. Avere un’informazione capillare aiuta i cittadini ma anche i turisti ad essere informati sulle metodologie con cui la raccolta differenziata viene condotta.”

Grazie all’impegno dei Comuni e dei cittadini, nel 2019, in Italia, sono state riciclate 399.006 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di circa 167 Atomium, il celebre monumento di Bruxelles.