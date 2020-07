La PSA Olympia si prepara alla B1 e riparte dal capitano Giulia Bilamour

Genova. Dopo la conferma dello staff la PSA Olympia lavora al roster che schiererà ai nastri partenza della prossima stagione in Serie B1. Si parte da una importante riconferma, quella del capitano Giulia Bilamour che si appresta a vivere un’altra annata coi colori gialloblù.

Le sensazioni dopo l”ufficialità della promozione in B1 “Sono molto contenta di questa promozione in B1, anche se con un po’ di amaro in bocca per non essere riuscite a terminare il campionato – dice il capitano gialloblù -. Abbiamo fatto un anno molto intenso pieno di gioie, ma anche di sacrifici e siamo state meritatamente premiate”.

La stagione 2020-21 sarà quella di esordio in B1 per la società voltrese e Bilamour è il primo tassello riconfermato. “Per quanto riguarda l’anno prossimo sarà sicuramente una bella sfida, per me è il primo anno in una categoria superiore e spero di riuscire a soddisfare le aspettative della mia società. Qui all’Olympia ho trovato una grande famiglia e devo ringraziare soprattutto Giorgio Parodi per avermi sempre dato fiducia e per non avermi mai fatto mancare nulla”.

Il numero 17 gialloblù fissa anche gli obiettivi personali e di squadra. “Il mio obiettivo personale per l’anno prossimo, che credo coincida con quello della società, è quello di fare un buon campionato e piazzarci il più alto possibile in classifica. Inoltre spero di potermi togliere qualche soddisfazione sia a livello personale che di squadra. La società sta lavorando per costruire una rosa che sia competitiva sia al sabato, ma soprattutto in palestra durante la settimana. Siamo tutti molto ansiosi di iniziare questa nuova avventura e non vediamo l’ora di ritrovarci nuovamente riuniti in palestra a settembre”.