La pallanuoto femminile è tornata al Lido di Genova grazie alla Locatelli

Genova. La pallanuoto femminile riparte dalla Locatelli Genova e dal Lido di Genova. Il 14 luglio 2020 infatti è destinato a rimanere una data storica per il sodalizio genovese, che con il derby fra le due proprie squadre iscritte al campionato ligure Under 19 ha dato vita al primo incontro ufficiale femminile dopo il lockdown, e soprattutto per lo storico impianto sportivo del Lido di corso Italia, nella cui vasca da 33 metri sul mare non si giocava un incontro ufficiale da circa cinquanta anni e che mai prima aveva visto nella sua lunghissima storia (fondato nel 1908 il Lido è il più grande stabilimento balneare europeo) un match femminile di pallanuoto.

Guidate dai tecnici Stefano Carbone e Michele Garalti, dirette con precisione da Michele Savino, le due squadre si sono date battaglia per quattro tempi con minutaggio equamente diviso fra tutte le ragazze, e per una volta si può davvero dire che hanno vinto tutte le ragazze impegnate che citiamo in ordine alfabetico: Asia Avenoso, Eleonora Bianco, Maddalena Canepa, Aurora Conforti, Francesca Cugia, Elena Bissocoli, Giulia De Laurentiis, Clelia Donato, Giulia Drago, Gaia Frisina, Cecilia Grasso, Irene Malavasi, Paola Massarotto, Margherita Medicina, Margherita Minuto, Lara Polidori, Vittoria Ravenna, Irene Rossi, Giulia Scigliano, Vittoria Vanin.

L’applauso forse più grande lo merita lo staff che ha permesso tutto questo e che sta apprestandosi a trasformare l’impianto del Lido di Genova in uno dei più grandi e importanti centri per la pallanuoto dell’intero territorio nazionale, potendo contare su due campi nelle vasche da 25 e 33 metri ed un terzo campo che verrà posizionato in mare e che avrà la peculiarità di essere un campo regolare da 25 metri con porte regolamentari.

“Crediamo e investiamo nel nostro sport, che è il più bello del mondo – dicono i dirigenti dell’US Luca Locatelli Genova -. Il Lido per tutta l’estate resterà quindi aperto agli sport da piscina, ed organizzeremo oltre alla normale attività agonistica di pallanuoto, diverse manifestazioni e tornei, corsi di nuoto, aquagym, un centro estivo specializzato di pallanuoto ed un corso di pallanuoto gratuito aperto a nate e nati dal 2007 in poi. Per informazioni si può fare riferimento ai contatti della società facilmente reperibili sul sito www.locatellipallanuoto.it e sui social network”.