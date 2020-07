La Gigi Ghirotti e l’Asta delle stelle nello sport: gli ultimi giorni

Genova. La settimana del Derby della Lanterna vale anche quale ultimo atto dell’Asta delle stelle nello sport a favore della Gigi Ghirotti Onlus.

Un derby lungo un’intera stagione, quello vissuto a sostegno della Onlus del prof. Franco Henriquet, con tanti campioni rossoblucerchiati che sono scesi in campo. L’ultima sfida è quella tra Goran Pandev e Andrea Favilli per il Genoa, Omar Colley e Nicola Murru per la Sampdoria. Attacco e difesa, derby allo stato puro. Una gara che per la Gigi Ghirotti sarà senza dubbio una vittoria.

Pandev si sta confermando, grazie alla sua esperienza, determinante in questo finale di stagione rossoblù. Il gol che riapre la speranza di parità (poi finalizzata con Pinamonti all’ultimo secondo) a Udine, la rete che spalanca la strada al successo contro la Spal. Favilli, in prestito dalla Juventus, vuole ritagliarsi spazio per portare il suo contributo alla causa salvezza.

Nei quattro successi ottenuti nelle ultime cinque gare da parte della Sampdoria, parte del merito è nella sicurezza garantita al reparto da Colley, centrale difensivo di grande affidabilità per Audero. Murru, alla Samp dall’estate 2017, è impiegato sulla fascia sinistra a rotazione con Augello.

Le maglie dei quattro giocatori rossoblucerchiati sono all’asta sul sito www.charitystars.com/stellenellosport fino 24 luglio alle ore 16. All’epoca sapremo anche chi ha vinto il derby sul campo, quello attesissimo di questo strano finale di campionato.