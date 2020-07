La Colombo Volley Genova giocherà la Serie B

Genova. La società genovese, giovedì, aveva preannunciato di essere vicina a dare un annuncio importante. Ora è arrivato: nella stagione 2020/2021 la Colombo Volley giocherà in Serie B, il quarto livello dei campionati nazionali.

Il sodalizio bianconero, classificatosi secondo nello scorso campionato di Serie C, ha acquistato il diritto sportivo da una società umbra. Serie B in cui militano anche Amis-Admo e Cus Genova.

Prosegue il progetto sportivo del movimento bianconero che farà la Serie B con la base del gruppo di nati nel 2002 e 2003 che giocherà anche il campionato giovanile Under 19. Appare probabile l’inserimento di qualche atleta per completare e consolidare il gruppo per un campionato impegnativo come quello nazionale.