La cocaina nascosta in una statuetta della Befana, spaccia ai giardini in corso Italia

Genova. La Polizia di Stato ha arrestato un 21enne genovese, con precedenti specifici, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, denunciandolo anche per ricettazione. Il giovane è stato fermato dai poliziotti mentre si trovava ai giardini “Giuseppe Vitali”, luogo segnalato dai residenti come ritrovo abituale di giovani consumatori di stupefacenti.

Alla vista delle divise, ha cercato di occultare un pezzo di hashish dentro il suo casco, ma il gesto è stato notato dagli agenti che, visti anche i precedenti per droga, hanno deciso di eseguire una perquisizione a casa sua.

Rinvenuti all’interno di una cassettiera 2 etti di hashish e dentro la statuetta di una befana 21 grammi di cocaina. Nella stessa camera anche un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento dello stupefacente. Sequestrato poi un Rolex dalla provenienza non accertata e un motociclo di grossa cilindrata risultato rubato lo scorso martedì a Genova. Il ragazzo è stato portato in carcere a Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.