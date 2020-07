Ispezioni in galleria, A10 chiusa tra allacciamento A26 e Varazze

Varazze. Prosegue il piano serrato di ispezioni e manutenzioni nelle gallerie liguri attuato da Autostrade per l’Italia “seguendo i più elevati standard di sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti”. In particolare, a partire dalle 21 di questa sera, sulla A10 Genova-Savona sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A26 dei Trafori e Varazze, verso Savona, per attività di ispezione delle gallerie “Mervalo”, “Crevari” e “Borgonovo”.

In alternativa, chi da Genova è diretto verso Savona, dovrà raggiungere, tramite l’Aurelia, la stazione di Varazze dove entrare in A10. Chi dalla A26 è diretto verso Savona verrà obbligatoriamente deviato verso Genova e potrà uscire alla stazione di Genova Pra’, per poi proseguire lungo l’Aurelia fino a Varazze dove entrare in A10. Si ricorda che sulla statale sono attivi due sensi unici alternati tra Arenzano e Genova.

Autostrade per l’Italia segnala che, “qualora durante le ispezioni notturne sia rilevata la presenza di importanti difetti costruttivi, è previsto dal protocollo l’avvio diretto della manutenzione necessaria e che pertanto potrebbe essere prolungata la chiusura della tratta autostradale per i giorni necessari al completamento delle attività, con conseguenti riflessi di viabilità sul nodo genovese”.

In questa eventualità, oltre a confermare i percorsi alternativi sopra indicati, verranno diramati ulteriori percorsi alternativi di lunga percorrenza per raggiungere Ponente, individuati in accordo con gli Enti locali e la Polizia Stradale e volti a ridurre il congestionamento della viabilità ordinaria.

In particolare, al traffico proveniente dal corridoio tirrenico e diretto verso Savona/Ventimiglia si consiglia di utilizzare la A15 Parma-La Spezia per raggiungere la A1 Milano-Napoli dove all’altezza di Piacenza potrà proseguire lungo la A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Torino e tramite la A6 raggiungere la A10 a Savona. Per coloro che da Genova sono diretti verso Savona/Ventimiglia il consiglio sarà di utilizzare la A26 dei Trafori fino all’allacciamento con la A21 lungo cui proseguire fino alla A6 per poi dirigersi in direzione di Savona. A chi dal Nord Italia è diretto verso Ponente, il alternativa alla A26 sud, si consiglia di utilizzare, a seconda delle provenienze, la A21 o la A4 verso Torino e tramite la A6 raggiungere Savona.

Per limitare i possibili disagi, prima di mettersi in viaggio, è dunque fondamentale consultare il sito di Autostrade per l’Italia per verificare l’agibilità delle tra te, seguire il canale Telegram di Myway “Autostrade per l’Italia – Liguria” o contattare il numero verde 840-04.21.21.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. La programmazione e gli aggiornamenti dei lavori nelle gallerie liguri sono disponibili sul canale Telegram “Autostrade per l’Italia – Liguria”. E’ inoltre attivo, 24 ore su 24 il call center Autostrade per l’Italia.