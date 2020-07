Genova. Un incidente che ha coinvolto tre auto tra corso Torino e via Tommaso Invrea, sta avendo parecchie ripercussioni sul traffico della zona.

Per liberare uno degli occupanti è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, ma per fortuna, riferisce il 118, non ci sono feriti gravi.

Come si può vedere dalle immagini, la viabilità è ancora parecchio congestionata.