Incidente sulla statale della Val Trebbia, strada chiusa all’altezza di Montebruno

Genova. Anas comunica che, a causa di un incidente, è stata disposta la momentanea chiusura della strada statale 45 della Val Trebbia nel comune di Montebruno, nell’entroterra di Genova.

Il tamponamento, avvenuto poco prima delle 9, ha coinvolto due automobili e una moto ed è accaduto al km 36,650. Una persona ferita è stata soccorsa dalla pubblica assistenza Alta Val Trebbia e trasportata in codice giallo in ospedale al San Martino.

Sono state disposte deviazioni in loco. Presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.