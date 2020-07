Genova. Si chiamava Riccardo Barbarossa e aveva 56 anni l’uomo che ieri ha trovato la morte sull’autostrada A10 dopo che la sua auto è stata travolta da un tir che procedeva in direzione opposta in un tratto a doppio senso di marcia per via di uno scambio di carreggiata. Un impatto terribile che ha distrutto la vettura e non ha lasciato scampo al guidatore, deceduto sul colpo.

Le indagini sono affidate alla polizia stradale e i primi accertamenti contemplano l’ipotesi di un malore o una distrazione da parte della vittima. Perché l’autoarticolato, condotto da un cittadino rumeno di 36 anni, non avrebbe mai invaso la corsia opposta. Autostrade ha immediatamente precisato che l’incidente era avvenuto “in tratto cantierizzato con corsia in deviazione correttamente installata e segnalata“.

Nonostante questo in serata è stato il governatore ligure Giovanni Toti a sollevare dubbi sul suo profilo Facebook: “Sono profondamente colpito e addolorato per la morte dell’automobilista genovese – ha scritto – e mi stringo alla sua famiglia. Ora è il momento del dolore e non della rabbia, che comunque è tanta”.

Già oggi, però, “chiederemo immediatamente chiarimenti ad Aspi e Mit su quanto accaduto. Le autostrade a doppio senso di marcia in un’unica carreggiata, i cantieri ovunque e in un periodo trafficato come quello estivo sono estremamente pericolosi. Lo diciamo da tempo e oggi, dopo giorni di caos, ambulanze bloccate in coda e appelli inascoltati tutto questo è costato la vita a una persona. Ed è inaccettabile e ancora più grave visto che questo incidente arriva dopo settimane di richieste di aiuto mai raccolte. Oggi – conclude – piangiamo un’altra vittima che probabilmente si poteva evitare“.

Ancora gravi poi le conseguenze sul traffico, pressoché paralizzato sull’Aurelia in direzione Ponente fino all’una di notte visto che l’autostrada è stata riaperta alle 23 solo verso Genova Aeroporto restando chiusa in senso opposto per lavori programmati sulle gallerie.