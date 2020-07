Incidente in A7, moto contro camion: il centauro grave in ospedale

Genova. Un grave incidente si è verificato intorno alle 19.30 sull’autostrada A7 in direzione Milano. Per cause da chiarire un motociclista si è scontrato con un camion.

L’uomo è stato portato all’ospedale Villa Scassi in codice rosso per i traumi riportati. Non risultano altri feriti o mezzi coinvolti. Sul posto è intervenuta la croce oro di Sampierdarena.

Lo schianto non ha provocato particolari disagi al traffico ma è avvenuto nel tratto di autostrada riaperto solo stamattina attraverso un bypass che devia il traffico sulla carreggiata di ponente a causa delle ispezioni prolungate nella galleria Zella che costringono a tenere chiusa la A7 in direzione Genova dopo il casello di Bolzaneto.