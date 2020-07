Incidente in A12 tra Recco e Nervi, coda in direzione Genova. Sulla A7 è ancora caos

Recco. Alcuni chilometri di coda si sono formati sull’autostrada A12 a causa di un incidente in galleria all’altezza di Sori.

Per cause da accertare un’auto e un furgone si sono tamponati. Non ci sono feriti, ma l’incidente ha provocato un parziale blocco del traffico su un tratto già congestionato per via dei cantieri.

Sul nodo di Genova rimangono gravi disagi in A7 per i problemi sulla viabilità ordinaria nella zona del porto, col traffico bloccato a Genova Ovest che non riesce a defluire.