Genova. Tanto fumo, ma per fortuna nessuna conseguenza per gli abitanti della zona.

Stanotte intervento dei vigili del fuoco al Cep, in via 2 Dicembre 1944, per domare l’incendio di rifiuti abbandonati.

Si trattava di spazzatura e mobili, per questo la colonna di fumo ha allarmato i residenti. Tante le chiamate al centralino attorno a mezzanotte.