Rapallo. Paura stamattina a Rapallo per un incendio in via Schiappacasse. Un appartamento è andato a fuoco al terzo piano di un palazzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo, supportati da personale di Chiavari con l’autobotte e da colleghi di Genova con il carro autoprotettori. A fiamme già ben sviluppate, i pompieri hanno messo l’incendio sotto controllo e agevolato l’evacuazione delle persone presenti nell’edificio.

Nessuna persona è rimasta ferita ma sono pesanti i danni all’appartamento.