In Liguria torna il festival organistico internazionale, quest’anno concerti a numero chiuso

Genova. Le regole da osservare saranno le stesse valide per l’accesso dei fedeli in chiesa: numero di accessi contingentato, obbligatorio indossare la mascherina e igienizzarsi le mani all’ingresso. Riparte così dopo l’emergenza coronavirus il festival organistico internazionale della Liguria, giunto ormai alla 22esima edizione e parte integrante del più ampio festival organistico del Nord Ovest (Fono) che vede in prima linea tra gli organizzatori l’associazione culturale Rapallo Musica con il sostegno della Regione e della Compagnia di San Paolo.

“Quest’anno ci serve per ripartire con un progetto che ci faccia sentire comunità e riappropriarci di cose che ci appartengono – commenta il direttore artistico Filippo Torre -. Fino a vent’anni fa la musica organistica era relegata a una nicchia a sé stante, adesso c’è un grande movimento. Si spazia dal Cinquecento ai giorni nostri. Noi abbiamo sempre cercato di variare il repertorio, non solo per organo solo, ma anche organo e coro, organo e orchestra, organo insieme ad altri strumenti”.

Il programma comprende 24 concerti e si estende dal 13 luglio al 27 settembre. Tappa dopo tappa, il festival percorre tutto il Nord-Ovest d’Italia portando gli artisti in 19 località diverse: 11 in Liguria (Laigueglia, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, Recco, Sori, Deiva Marina, Coreglia Ligure, Ventimiglia e Borzonasca), 5 in Val d’Aosta (Antagnod-Ayas, Aosta, Saint Marcel, Courmayeur, Saint-Vincent) e 4 in Piemonte (Varallo Sesia, Moncalvo, Chiaverano e Novara).

Tra i protagonisti figurano musicisti di fama internazionale come i tedeschi Johannes Skudlik che il 13 luglio apre la rassegna nella chiesa di San Matteo a Laigueglia (Savona) e Markus Eichenlaub, organista del Duomo di Speyer con l’opera omnia di J.S. Bach in repertorio, che il 27 luglio si esibisce al Santuario di Montallegro, basilica circondata dai boschi e affacciata su Rapallo.

Ma anche un enfant prodige come Gabriele Agrimonti, organista di 25 anni, che a soli 13 è stato nominato organista co-titolare della Basilica Magistrale di Santa Maria della Steccata di Parma, e da allora ha acquisito un repertorio che va dalla musica rinascimentale ai nostri giorni, lasciando ampio spazio all’arte dell’improvvisazione, integrata anche al cinema e alla danza. Il 2 agosto sarà ad Asti e il 13 agosto a Recco.

Il 6 Agosto presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria del Campo in Rapallo, l’organo suonato da Fabio Ciofini si unirà al violoncello di Alessandra Montani. Non manca la musica d’insieme con una delle serate tradizionalmente più attese, il concerto per organo e orchestra in programma il 22 agosto nella basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo, con l’Ensemble Rapallo Musica diretto da Pierdino Tisato e l’organista polacco Tomasz Adam Nowak, grande ospite internazionale.

A Ventimiglia il 23 agosto sarà protagonista il portoghese Filipe Veríssimo, appassionato didatta oltreché musicista, a cui le scuole superiori di musica portoghesi hanno conferito il titolo di “specialista della musica”. La parentesi ligure si chiuderà il 12 settembre a Borzonasca con l’esibizione dei Giovani Cantori dell’Accademia Vocale di Genova diretti da Roberta Paraninfo e all’organo Gabriele Giacomelli.

Solo qualche esempio in un cartellone in cui figurano musicisti provenienti anche da Gran Bretagna, Austria e Svizzera, oltre ai tanti artisti italiani noti oltreconfine, ognuno portatore di una storia e di uno stile, quindi del proprio modo di interpretare il repertorio sacro che risuona nelle chiese. Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito e per ogni sede è segnalato il numero massimo di partecipanti.

IL CALENDARIO

Lunedì, 13 luglio 2020 – Laigueglia (SV) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Matteo – capienza massima 200 persone

Johannes Skudlik (D), organo

Organo Vegezzi Bossi 1932 – Carrara 2018

Lunedì, 27 luglio 2020 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Santuario Basilica di N.S. di Montallegro – capienza massima 80 persone

Markus Eichenlaub (D), organo

Organo Pacifico Inzoli 1907

Mercoledì, 29 luglio 2020 – Antagnod-Ayas (AO) – ore 21,00

Chiesa Parrocchiale di S. Martino – capienza massima 120 persone

Fabio Ciofini, organo

Organo Carlo Vegezzi-Bossi 1912

Giovedì, 30 luglio 2020 – Aosta (AO) – ore 21,00

Cattedrale di Santa Maria Assunta – capienza massima 200 persone

Giampaolo Di Rosa, organo

Organo Carlo I Vegezzi-Bossi 1902

Giovedì, 30 luglio 2020 – Varallo Sesia (VC) – ore 21,00

Chiesa Collegiata di San Gaudenzio – capienza massima 100 persone

Davide Paleari, organo

Organo Mascioni 1929

Venerdì, 31 luglio 2020 – Saint Marcel (AO) – ore 21,00

Chiesa Parrocchiale di San Marcello – capienza massima 63 persone

Bernhard Marx (D), organo

Organo Amedeo Ramasco 1870

Sabato, 1° agosto 2020 – Chiavari (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Michele, Ri Alto – capienza massima 60 persone

Federica Inzoli, oboe barocco

Irene De Ruvo, organo

Organo Lorenzo Paoli e Figlio 1889

Domenica, 2 agosto 2020 – Moncalvo (AT) – ore 21,00

Chiesa Parrocchiale di S. Francesco – capienza massima 200 persone

Gabriele Agrimonti, organo

Organo Vincenzo Mascioni 1942

Lunedì, 3 agosto 2020 – Chiaverano (TO) – ore 21,00

Chiesa Parrocchiale di S. Silvestro – capienza massima 90 persone

Ensemble “Girolamo Frescobaldi”

Mario Caldonazzi, tromba – Fabio Mattivi, trombone

Antonio Camponogara, organo

Organo Giovanni Bruna 1793-1796

Martedì, 4 agosto 2020 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Neri – capienza massima 70 persone (35 in caso di pioggia)

Davide Burani, arpa

Stefano Pellini, organo

“Truhenorgel” Walter Chinaglia 2007

Giovedì, 6 agosto 2020 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di N.S. Assunta, Santa Maria del Campo – capienza massima 56 persone

Alessandra Montani, violoncello

Fabio Ciofini, organo

Organo Francesco Ciurlo 1793

Domenica, 9 agosto 2020 – Sestri Levante (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo, Riva Trigoso – capienza massima 110 persone

Martino Pòrcile, organo

Giuliana Maccaroni, organo

Organo Filippo Tronci 1896

Martedì, 11 agosto 2020 – Courmayeur (AO) – ore 21,00

Chiesa Parrocchiale di S. Pantaleone – capienza massima 120 persone

Giulia Biagetti, organo

Organo Brondino-Vegezzi-Bossi 2012

Martedì, 11 agosto 2020 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Bianchi – capienza massima 60 persone

Hilmar Gertschen (CH), organo

Organo Tommaso II Roccatagliata (1779)

Giovedì, 13 agosto 2020 – Recco (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista – capienza massima 200 persone

Gabriele Agrimonti, organo

Organo Tamburini (1959)

Venerdì, 14 agosto 2020 – Sori (GE) – ore 21,30

Chiesa Parrocchiale di Santa Margherita V. e M. – capienza massima 150 persone

Andrea Verrando, organo

Organo Parodi & Marin 1926

Lunedì, 17 agosto 2020 – Saint Vincent (AO) – ore 21,00

Chiesa Parrocchiale di S. Vincenzo – capienza massima 120 persone

Federico Ragionieri, organo

Organo Vegezzi-Bossi 1896-2018

Lunedì, 17 agosto 2020 – Deiva Marina (SP) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Ab. – capienza massima 50 persone

Cristina Silvestro, violino

Roberto Grasso, organo

Organo Nicomede Agati 1864 n°500

Mercoledì, 19 agosto 2020 – Coreglia Ligure (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Nicolò da Bari – capienza massima 60 persone

Gustav Auzinger (A), organo

Organo di scuola ligure sec. XVIII

Sabato, 22 agosto 2020 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio – capienza massima 200 persone

CONCERTO PER ORGANO E ORCHESTRA

Ensemble Rapallo Musica

Pierdino Tisato, direttore

Tomasz Adam Nowak (PL), organo

Organo Marin 1942

Domenica, 23 agosto 2020 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15

Cattedrale di Santa Maria Assunta – capienza massima 104 persone

Filipe Veríssimo (P), organo

Organo Fratelli Carrara, n. 37- 2008

Sabato, 12 settembre 2020 – Borzonasca (GE) – ore 21,15

Santuario del SS. Crocifisso – capienza massima 60 persone

Giovani Cantori dell’Accademia Vocale di Genova

Roberta Paraninfo, direttore

Gabriele Giacomelli, organo

Organo F.lli Serassi 1821

Domenica 20 settembre 2020 – Novara – ore 17,00

Basilica di S. Gaudenzio – capienza massima 180 persone

Gianluca Cagnani, organo

Organo Vincenzo Mascioni 1949 n° 632

Domenica 27 settembre 2020 – Novara – ore 17,00

Basilica di S. Gaudenzio – capienza massima 180 persone

Colin Andrews (UK), organo

Organo Vincenzo Mascioni 1949 n° 632