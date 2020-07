Imprese, Cisco sbarca a Genova: opening a Erzelli la prossima settimana

Genova. L’annuncio della notizia, che circolava ormai da qualche tempo, è arrivato questa mattina dal sindaco di Genova durante “la colazione con i cittadini” a Nervi. “Non è vero che a Genova non ci sono opportunità, le aziende arrivano, basta pensare a Cisco che, come sapete, farà un opening a Erzelli la prossima settimana”, ha detto Marco Bucci.

Un arrivo in parte rallentato dal lockdown nei mesi scorsi, lockdown che però ha contribuito a rendere Cisco un’azienda nota anche al grande pubblico. E’ firmato da Cisco, infatti, Webex, la piattaforma di cybersecurity con applicazioni per il telelavoro di tipo professionale molto utilizzata.

Quello di Cisco è il secondo grande arrivo in pochi mesi, nell’ambito dell’innovazione tecnologica, dopo quello di RsStore, azienda americana attiva nello stoccaggio di dati.

Cisco, in questi mesi di emergenza pandemica, ha collaborato con le pubbliche amministrazioni in diversi ambiti, inclusi i sistemi di gestione del consiglio regionale e di quello comunale a Genova. Inoltre, in Sanità, ha fornito ad Alisa un sistema di videochiamata per mettere in comunicazione gli anziani nelle case di riposo e i familiari.