Il portiere Ettore Traverso all’Angelo Baiardo, due nuovi arrivi alla Praese

Genova. Nel prossimo campionato di Eccellenza, l’Angelo Baiardo potrà contare sul portiere Ettore Traverso (nella foto con la presidentessa Cristina Erriu). Classe 1991, arriva dal Campomorone Sant’Olcese. In passato ha giocato anche con San Cipriano, Sant Olcese Cffs, Sampierdarenese.

In Promozione, la Praese si è assicurata due giocatori, anch’essi provenienti dal Campomorone Sant’Olcese. Si tratta di Gianluca Gattulli (difensore, classe 1989) e Marco Bruzzone (centrocampista, classe 1997).

In Prima Categoria, i primi due acquisti della Ruentes sono due ritorni: l’attaccante classe 1986 Lorenzo Olmo, che a dicembre era passato alla Sammargheritese, e l’esterno di centrocampo classe 2001 Simone Zambuto, reduce da una stagione al Rapallo Rivarolese.

La neopromossa Corniglianese ha confermato Alessio Ferraro, attaccante classe 1979.

Numerose altre conferme per il Borgoratti. Giocheranno ancora in maglia rosso verde Alessio Adinolfi (centrocampista, 1988), Andrea Cellerino (portiere, 1996), Gianluca Drommi (centrocampista, 1996), Emanuele Florina (difensore), Daniele Gragnano (centrocampista, 1998), Massimo Lamattina (attaccante), Simone Marcelli (centrocampista, 1998), Gino Mazzier (difensore, 1994), Matteo Mosetti (attaccante, 1988), Alessio Selogni (difensore, 1999), Ivan Soracase (attaccante, 1988).

La Calvarese, che aveva disputato il girone C di Prima Categoria, e il Cornia, che era nel girone E di Seconda Categoria, hanno dato vita ad una fusione: nasce la Calvarese Cornia. La squadra sarà guidata da Francesco D’Amelio, che in passato ha allenato nel settore giovanile del Sestri Levante e ha condotto le prime squadre di Monilia, Sporting Club Aurora, Atletico Casarza Ligure, Borgorotondo, Panchina, Casarza Ligure e Cornia. I primi tre arrivi sono Cosimo Dondero (difensore, classe 1991), Mattia Bacigalupo (centrocampista, classe 1989) e Nicolò D’Amelio (attaccante, classe 1985).

Per quanto riguarda il calcio giovanile, il Busalla comunica la riconferma del mister Andrea Mura che, per la stagione 2020/2021, allenerà gli Esordienti 1°anno, leva 2009. Andrea è un allenatore cresciuto nelle giovanili del Busalla, che segue i ragazzi con grande dedizione e impegno per farli crescere calcisticamente. Da tre anni allenatore, ha visto crescere i suoi ragazzi che, da Pulcini, ora sono Esordienti.