Il nuovo ponte Genova San Giorgio sarà aperto al traffico dal 5 agosto

Genova. “Il 5 agosto il nuovo ponte Genova San Giorgio sarà già percorribile“. Lo ha annunciato su Facebook il governatore ligure Giovanni Toti.

“Avevamo promesso di restituirlo alla città nel minor tempo possibile quando nessuno ci credeva. Noi ci abbiamo sempre creduto e così è stato”, ha commentato il presidente.

Il viadotto sarà inaugurato due giorni prima, il 3 agosto, alle 18.30 in presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del premier Giuseppe Conte. Ed è proprio l’agenda delle cariche istituzionali, soprattutto quella del capo dello Stato, che potrebbe aver influito sulla scelta della data che non coincide con quella dell’apertura effettiva. Al momento, però, non ci sono conferme su questa ipotesi.

Nel frattempo, terminate con successo le prove di carico per il collaudo statico, adesso si lavora alle finiture: pannelli solari, barriere e segnaletica.