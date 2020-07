Il Cus Genova Volley parte dalla riconferma di Cesare De Spinosa

Genova. Non poteva che ripartire dalle riconferme l’allestimento della nuova formazione di Serie B del Cus Genova Volley. Per il quarto anno il giovane schiacciatore Cesare De Spinosa vestirà la maglia biancorossa.

Genovese, cresciuto nelle giovanili della Pallavolo Genova, con cui partecipa da protagonista a ben quattro finali nazionali, dopo varie esperienze nei campionati regionali e nazionali con l’Albisola Pallavolo, De Spinosa “torna a casa” e dopo una stagione con la Colombo Volley arriva al Cus Genova, dapprima in Serie C e successivamente in Serie B.

“Per quanto riguarda la stagione trascorsa, è stata un’annata un po’ particolare visto lo stop del campionato – commenta Cesare -. Nonostante ciò a mio parere il bilancio resta positivo in termini di classifica e di prestazioni“.

Fortemente voluto da mister Mancini, Cesare sarà parte del comparto degli schiacciatori per la stagione 2020/2021. “Avremo una rosa molto diversa con volti nuovi e soprattutto un’età media decisamente più bassa – aggiunge -. Ma possiamo lo stesso dire la nostra mettendo in difficoltà tutte le squadre e puntando ancora una volta sul fattore campo. Ci sarà quindi bisogno di tanto duro lavoro in settimana e un palazzetto gremito al sabato”.