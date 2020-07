Il Busalla conferma Giacomo Ottoboni, la Juniores del Baiardo ai mister Fabio Camera ed Adamo Digno

Busalla. Due notizie relative a società che con la prima squadra militano in Eccellenza.

Il Busalla ha reso nota la riconferma per la stagione 2020/2021 di Giacomo Ottoboni (nella foto), centrocampista classe 1996. Giacomo, busallese doc, è figlio d’arte: come suo padre ha il cuore a tinte biancoblù.

Al Busalla da sempre, ha esordito giovanissimo in prima squadra, all’età di soli 16 anni, e ha finora collezionato 191 presenze e 18 gol. Giocatore di grande talento, vero amante del calcio capace di destreggiarsi ottimamente in partita e di ricoprire più ruoli, ha da sempre dimostrato di essere una presenza fondamentale per la squadra.

A livello giovanile, la società Usd Angelo Baiardo, attraverso la presidentessa Cristina Erriu, comunica, per la stagione sportiva 2020/2021, di aver affidato la guida della formazione Juniores ai mister Fabio Camera ed Adamo Digno.

“Fabio ha già fatto un percorso interno in società nel settore giovanile e riteniamo che abbia le qualità tecniche e morali per ben ricoprire questo ruolo – scrivono i dirigenti del Baiardo -. Adamo Digno non ha certo bisogno di presentazioni per i suoi trascorsi da calciatore, anche professionista. Ha deciso di interrompere la sua attività, sta frequentando il corso allenatori e ha deciso di intraprendere questa nuova strada nella famiglia neroverde al fianco di Fabio”.