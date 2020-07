Il Bic Genova inaugura la stagione sportiva 2020/2021

Genova. Grande partenza per il Genoa For Special che inaugura la nuova stagione sportiva presentando le squadre di calcio che affronteranno il prossimo campionato di quarta categoria. Novità assoluta la compagine femminile che nella giornata di sabato ha segnato una vera e propria pagina di storia. Si è formato il primo gruppo femminile in Italia composto da atlete con disabilità intelleTtivo relazionale che vestiranno anche loro i colori rossoblu Genoa For Special Women sotto la direzione del Bic Genova impegnata da molti anni nelle attività sportive di inclusione sociale legate al mondo della disabilità.

Un giornata di sport quella appena svolta al Don Bosco di Quarto dove si sono festeggiate molte cose. L’ultimo allenamento della stagione, l’inizio della nuova 2020/2021, la presentazione delle ragazze e un allenamento speciale per tutti i ragazzi di vari sport e associazioni, infatti erano presenti atleti del calcio, basket, nuoto, danza e tennis, ragazzi del Bic Genova e del Divertime, tutti insieme, senza distinzione di colori, abilità e ruoli. A svolgere la mattina di sport si sono presentati tanti addetti ai lavori, allenatori professionisti di Genoa e Sampdoria, allenatori di tante realtà genovesi, rappresentanti della FIGC, dirigenti, osservatori, e perfino personaggi dello spettacolo come Giorgio Primicerio che nel giro di pochi allenamenti ha già il Bic Genova e la sua mission nel cuore.

Il Bic Genova inizia una nuova avventura e avrà bisogno del sostegno di tutti in campo e fuori. Per poter partecipare attivamente contattare Giulio al 3383651250 oppure scrivendo a info@bicgenova.it