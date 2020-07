“Il Bello dello Sport”: ecco i sessanta vincitori del concorso scolastico

Genova. Anche nel 2020 il concorso scolastico “Il Bello dello Sport“, promosso da Stelle nello Sport, registra un successo in termini di partecipazione con oltre 2.500 elaborati prodotti dagli studenti di 46 istituti comprensivi di tutta la Liguria.

Il progetto dedicato alle scuole, con il patrocinio di Regione Liguria e Ufficio scolastico regionale per la Liguria e il sostegno di Iren, ha riscontrato ancora una volta una grande partecipazione e una eccelsa qualità negli elaborati.

A livello di scuole, sono soprattutto l’IC Oregina (Secondaria di primo grado) e Don Bosco Sampierdarena (Primaria) a sorridere perché, avendo coinvolto il maggior numero di ragazzi e ragazze, si aggiudicano un bonus ciascuno da 300 euro in servizi GenovaRent.

Al termine del lungo lavoro di selezione e valutazione della giuria, formata dai rappresentanti di Coni Liguria, Coni Genova, Panathlon Distretto Italia, Porto Antico, USR Liguria, Ussi Liguria e naturalmente Stelle nello Sport, sono 60 gli elaborati vincitori. In data e luogo da stabilire, nel prossimo settembre, gli autori verranno premiati per la loro originalità e capacità di trasmettere emozioni ben utilizzando lo sport e i suoi valori nella composizione di un testo o nella realizzazione di un disegno.

Elementari. Per la categoria “Disegni“, in Prima Matilde Sanna (Don Bosco) raggiunge il primo posto nella categoria disegni davanti a Lavinia Dedola e Engie Ortiz Silvera, entrambi della Scuola Assarotti. In seconda sarà festa per Filippo Bovino (IC Borzoli), Emma Corso (Contubernio d’Albertis) e Alessandro Trucco (IC Montoggio). In terza i migliori elaborati sono quelli di Gabriele Pesce (Contubernio d’Albertis), Lorenzo Pitzolu (Don Bosco) e Simone Garrè (IC Casella). Trionfo per Anna Foscoli (IC Oregina) tra le quarte davanti a Elena Martina (Contubernio d’Albertis) e, pari merito, Stefano Nisi (IC Oregina) e Giacomo Pastorino (IC Certosa). Sono due, a pari merito, i vincitori tra le quinte: si tratta di Camilla Vaschetti (IC Oregina) e Matteo Cominetti (IC Casella), poi in classifica troviamo Irene Camoirano (IC Voltri 2) e Davide Rocca (Don Bosco).

Per quanto concerne i “Testi“. In prima doppietta Contubernio d’Albertis con Manuel Lanata davanti a Davide Scoppetta. Il podio della seconda vedrà Nora Galtieri (IC Casella) sul gradino più alto, Paolo Papetti (IC Oregina) e Davide Dore (Don Bosco) a seguire. E’ di Alexander Daniel l’elaborato vincente tra le terze. Sofia Fiorillo (IC Oregina) conquista l’oro tra le quarte, apprezzati anche i testi prodotti da Emma Minniti (IC Arenzano) e Veronica Fiori (IC Marassi). Ecco il podio delle quinte: Linda Ottonello (IC Oregina) precede Federica Albertella e Alice Guerrato, entrambe dell’IC Arenzano.

Medie. Per la categoria “Disegni” ci sono due vincitrici in Prima. Si tratta di Rebecca Costa (IC Terralba) ed Eva Cimadomo (IC Foce). La giuria assegna anche due argenti a Jacopo Parodi (IC Terralba) e Gloria Capelli (IC Cogoleto), e due bronzi ad Aubrey Fenberg (IC Cogoleto) e Bryan Delfino (IC Santa Margherita Ligure). Silvia Bianchi (IC Terralba) si impone tra le seconde ed è premiata insieme a Alessia Damonte (IC Cogoleto), Camilla Fantoli (IC Sturla) e Giulia Scippa (IC Cogoleto). Ben sette i disegni scelti dalla giuria per le terze: prime Cloe Buffa e Nicole Sereno dell’IC Terralba, secondi Lucio Garreffa (IC Rivarolo) e Alice Damonte (IC Cogoleto), terzi Margherita De Donno (IC Voltri 1), Carolina Tabacco (IC Cogoleto) ed Edoardo Caponetto (IC Castelletto).

Ecco gli elaborati vincitori della quarta edizione del Concorso scolastico "Il Bello dello Sport", promosso da Stelle… Publiée par Stelle Nello Sport sur Lundi 6 juillet 2020

Tanto equilibrio anche nella sezione “Testi“. Grande soddisfazione per l’IC Ortovero perché il miglior testo, tra le prime, è quello di Alessandro Ghigliazza. Due i secondi posti, assegnati a Greta Petrini (Emiliani) e Gaia Ghirelli (IC Molassana-Prato), e due i terzi per Pietro Parodi (IC Bertani) e Alice Carbone (IC Santa Margherita Ligure). E’ firmato da Pietro Ricci (IC Oregina) il testo più apprezzato tra le seconde. Per la giuria vanno premiati anche gli elaborati di Riccardo Bosio (Immacolatine), secondo), assieme a Giada Matera (IC Oregina) e Alessandro Tesoro (IC Pegli). Tra le terze, festa per Filippo Marasco (IC Cogoleto): secondi Riccardo Sforza (Emiliani) e Alberto Muzio (IC Sampierdarena), terzi Federico Baldini (IC Oregina) e Fabrizio Cutuli (IC Rivarolo).