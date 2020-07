Il beach soccer in Italia non partirà: arrivederci al 2021

Genova. L’Asd Genova Beach Soccer comunica che per la stagione 2020 non sarà svolta nessuna attività sportiva a causa della mancanza di un protocollo sanitario che consenta di organizzare eventi in completa sicurezza. Tale decisione, dolorosa ma necessaria, interrompe le attività sportive e ricreative che dal 2013 la società porta avanti con continuità nel panorama regionale ligure.

Si comunica altresì che, come comunicato dal Dipartimento Beach Soccer della LND, per la stagione corrente non sarà svolta nessuna competizione ufficiale.

“Si coglie l’occasione per ringraziare gli sponsor che ci avevano confermato il loro appoggio anche per questa stagione, il Comune di Busalla che ci aveva messo a disposizione la beach arena per il terzo anno consecutivo e il gruppo squadra, comprensivo dello staff tecnico, che si era messo a disposizione per la nostra seconda stagione in Serie A di beach soccer. Sicuri che nel 2021 recupereremo quello che ci siamo persi questa estate, vi diamo appuntamento al prossimo anno!” dichiarano i dirigenti della Genova Beach Soccer.