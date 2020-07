I 200 “precari” del post crollo del Morandi incontrano le istituzioni per chiedere di essere stabilizzati

Genova. “Sono circa duecento gli addetti che operano a diverso titolo intorno all’emergenza e alla ricostruzione del ponte sul Polcevera, sono donne e uomini che lavorano e hanno lavorato con impegno e dedizione per ristabilire equilibrio nel nostro sistema sociale ed economico, persone che tra poche settimane potranno rimanere senza lavoro”.

La Uil Liguria chiede di prevedere, attraverso gli opportuni atti legislativi, la stabilizzazione dei lavoratori assunti presso istituzioni, enti, agenzie e società partecipate attraverso il cosiddetto Decreto Genova.

A questo proposito venerdì 17 luglio, a Genova, alle 9,30, presso il Bi.Bi. Service di via XX Settembre, si terrà un’assemblea degli operatori precari ai quali parteciperanno alcuni parlamentari liguri, capi gruppo di maggioranza e di minoranza in Comune e in Regione e gli assessori al personale Giorgio Viale per il Comune di Genova e Giovanni Berrino per la Regione Liguria, personalità alle quali il nostro sindacato ha rivolto l’invito ad attivarsi presso il governo nazionale affinché si possa dare copertura finanziaria adeguata per garantire la concreta realizzazione della stabilizzazione dei posti di lavoro di cui all’art.2 del ponte Morandi.

“Il “modello Genova” è considerato un’eccellenza a livello internazionale, ma per essere davvero tale si dovrà tradurre in termini positivi anche per il lavoro, che da “tempo determinato” dovrà essere trasformato in lavoro stabile e di qualità, valorizzando esperienze, professionalità e competenze. Al fine di poter assicurare la massima partecipazione all’assemblea, in considerazione delle normative previste per garantire la sicurezza dei singoli a causa della pandemia Covid, l’accesso alla sala sarà consentito fino al numero massimo di 40 persone”, dicono dal sindacato.

Per il sindacato saranno presenti: Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria, Alfonso Pittaluga, segretario regionale confederale Uil Liguria, Carlo Benvenuto, segretario generale Uil Fpl Liguria, Roberto Gulli, segretario generale Uiltrasporti Liguria, Paolo Badalini, segretario generale Uilpa Genova.