Grave incidente a Donega, frontale tra due auto: 3 feriti e traffico bloccato in Val Fontanabuona

Neirone. Caos viabilità questo pomeriggio anche in Val Fontanabuona a causa di un grave incidente avvenuto a Donega.

Intorno alle 15 due auto, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate lungo la strada provinciale. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre persone tra cui anche un pedone ma solo una di loro avrebbe riportato ferite gravi.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Chiavari che hanno estratto uno degli occupanti dall’abitacolo della vettura. L’uomo è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova con diversi traumi. Portate al pronto soccorso in codice rosso anche le altre due persone coinvolte.

Notizia in aggiornamento