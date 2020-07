Grande distribuzione, stop nuove aperture fino a fine anno per salvare il piccolo commercio

Genova. “L’emergenza Covid ha esacerbato la crisi economica del piccolo commercio, settore già in grande sofferenza dopo anni di insediamenti indiscriminati sul nostro territorio. Per allentare un minimo la pressione sulle piccole strutture di vendita, ci apprestiamo ad approvare in consiglio regionale il disegno di legge che sospenderà fino a fine anno l’insediamento di nuovi punti vendita della grande distribuzione”.

L’anticipazione arriva dall’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti, che rilancia il provvedimenti di Regione Liguria in soccorso al settore: “Un palliativo, condiviso con le associazioni di categoria, che non può considerarsi cura di un malato cronico, che deve sì fare i conti con le più generali trasformazioni strutturali dei canali di vendita, ma che oggi necessita di un intervento di discontinuità”.

Ma non solo: “Regione Liguria istituirà un tavolo di concertazione tra piccola e grande distribuzione che possa avviare un percorso innovativo per ricercare una strategia condivisa sul lungo periodo, che aiuti tutte le parti coinvolte a gestire le differenti esigenze e avvii un percorso di coesistenza”.

“La Liguria – conclude l’assessore – sarà dunque regione pilota nella ricerca di una sinergia tra piccola e grande distribuzione, che definirà, attraverso l’ascolto e il dialogo, nuovi percorsi di sviluppo all’insegna della sostenibilità e dell’integrazione tra canali di vendita”