Golfo Paradiso PRCA, per il settore giovanile c’è Mara Morin

Recco. Importante nuovo arrivo al Golfo Paradiso PRCA del presidente Bruno Scaroni.

Si tratta di Mara Morin, allenatore professionista Uefa A e preparatore portieri professionista.

Docente di calcio femminile nei corsi Uefa D e Uefa C, docente di portiere femminile nei corsi preparatori per portieri dilettanti e settore giovanile.

Ha giocato in Serie A, debuttando a 15 anni, dapprima come attaccante e poi come portiere.

Ex tecnico di Genoa Woman, Ligorna, Amicizia Lagaccio, Molassana e Sampierdarenese, Mara è già al lavoro per la riorganizzazione del settore giovanile della Golfo Paradiso PRCA.