Recco. Prosegue il rinnovamento del Golfo Paradiso PRCA, squadra che disputerà il campionato di Promozione. Sono già certi cinque nuovi innesti.

Arriva Andrea Sanguineti, classe 1991 ed esperto centrocampista, vincitore del campionato di Promozione al Moconesi Fontanabuona con mister Foppiano.

Ha firmato per i biancazzurri Federico Calori, portiere dalle ottime qualità, ex Virtus Entella e Sammargheritese, classe 2000 e già due anni di esperienza in Promozione.

Giocherà con il Golfo Paradiso il jolly difensivo classe 1997 Roberto Velati, ex Voltrese, così come il giovane terzino classe 2000 Nicolò Canepa.

Ci sarà il gradito ritorno dell’attaccante Michele Musico, leva 1993, nell’ultima stagione alla Caperanese.

Inoltre, un’importante conferma: quella del capitano Daniele Massaro, attaccante classe 1991.

Per quanto riguarda gli allenatori del settore giovanile del Golfo Paradiso PRCA (nelle foto), ecco gli incaricati.

Mister Andrea Avellano alla Juniores. Uefa B con oltre dieci anni di esperienza come allenatore, dai piccoli della Caperanese alla prima squadra del Sestri Levante (serie D), dove ha lavorato come vice di Mister Raimondi (ora al Bologna) e di mister Salvalaggio. Dall’Entella Academy al Bogliasco, da questa stagione alla Golfo, dove allenerà la Juniores e affiancherà mister Foppiano nella conduzione della prima squadra.

È Massimo Ulivi il nuovo mister della leva 2005. Dopo una lunga carriera da calciatore, Ulivi ha debuttato come allenatore nel 2005. Uefa B, ha trascorso nove anni nel settore giovanile della lavagnese, per la quale ha svolto anche il ruolo di responsabile del settore agonistico. Si è distinto nel Rupinaro, nel Val d’Aveto e nel Moconesi, conquistando una promozione dalla Seconda alla Prima Categoria. Nella conduzione della squadra, Ulivi si ispira ad Antonio Odasso, ex portiere del Torino ed allenatore, per la sua professionalità e cura dei particolari. Oltre il suo bagaglio di esperienza, mister Ulivi porta in campo sorriso fiducioso e rara sensibilità.

Enrico Capurro è il nuovo mister della leva 2008. Formatosi come giocatore e come persona nelle giovanili della Sampdoria, fino alla Primavera, Mister Capurro ha un lungo ed importante curriculum da calciatore professionista: ha militato in molte squadre ad ogni livello, fino alla Serie D a Taranto e la Serie C nell’Oltrepò Pavese ed in Svizzera. Centrocampista dalle grandi qualità, ha concluso la sua carriera all’età di 41 anni, decidendo di proseguire il suo percorso come allenatore (Uefa B): Pontedecimo, Rapallo, settore giovanile e Giovanissimi di Pro Recco e Vallesturla, direttore tecnico alla Pro Recco, Berretti a Savona, Under 14 ad Albissola. Ciò che mister Capurro trasmette ai suoi giocatori, sono i valori che ha appreso tra i professionisti: educazione, rispetto dei compagni e degli avversari, della società e dell’allenatore, rispetto per le regole.

Una garanzia per i Primi Calci leva 2012: riconfermato mister Matteo Gambino. Da giocatore, cresce nel settore giovanile del Genoa, esordisce in Eccellenza all’età di 17 anni, prosegue la sua carriera in Promozione con Culmvpolis e Bolzatenese, ed in Prima Categoria con Pieve Ligure, Sori, Golfo e Ruentes, dove chiude la sua carriera a causa di un brutto infortunio. Laureato in Scienze Motorie, è al suo decimo anno da allenatore Primi Calci, da sei alla Golfo, dove è soprannominato “mister Gambigno” per la capacità di portare le sue squadre alla vittoria. Una naturale attitudine alla gestione dei piccoli calciatori, accogliente ed autorevole, mister Matteo è un importante punto di riferimento per la scuola calcio biancazzurra.

Sempre per quanto riguarda la Promozione, il Molassana Boero comunica che per la stagione 2020/2021 il nuovo preparatore dei portieri sarà Andrea Frixione.