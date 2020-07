Giornata molto positiva per il Cus Genova Tennis in Serie C

Genova. La giornata andata in scena domenica 5 luglio è stata molto positiva per il Cus Genova Tennis in Serie C. Se la squadra femminile ha ottenuto un pareggio contro Lavagna, la squadra maschile ha invece superato il Tennis Park B con un perentorio 5-1.

La squadra maschile ha esordito nel girone da tre squadre ipotecando il passaggio del turno, superando per 5-1 il Park B in casa in Via Monte Zovetto. Il nostro 2.5 Federico Rebaudi ha vinto 2-0 (6-0 6-2) con il 2.8 Andrea Murchio, il 2.8 Alessandro Costa ha superato il 2.8 Vittorio Cuneo per 2-0 (6-3 6-0). In seguito il nostro 2.8 Mattia Paiardi ha vinto con il 3.1 Emanuele Cepellini (6-4 6-0) e il 2.8 Tommaso Ginocchio ha invece perso contro il 3.2 Filippo Rava (6-2 6-4). Per quanto riguarda i doppi sono arrivate le vittoria per 2-0 della coppia Ginocchio/Rebaudi contro Murchio/Ceppellini e della coppia Costa/Paiardi contro Repetto/Rava. Risultato finale dunque di 5-1.

Per quanto riguarda la squadra femminile la sfida era nell’insidiosa trasferta a Lavagna. Così come durante la prima giornata era arrivato un pareggio per 2-2 a Santa Margherita Ligure, nel weekend è arrivato un risultato analogo contro le lavagnesi. La nostra Miriana Marelli è stata sconfitta da Alice Botto, così come Alessia Papalia. Vittoria invece per Fiorella Masè e per la coppia composta da Barbara Damiani e Miriana Marelli nel doppio. Risultato finale dunque di 2-2 che lascia aperte qualsiasi opzione in classifica in vista della terza sfida, quella tra Santa Margherita e Lavagna.