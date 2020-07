Genova Calcio, per la difesa c’è Stefano Bonci

Genova. La prima squadra della Genova Calcio allarga i confini della difesa con un 2001 d’esperienza. Per il prossimo campionato di Eccellenza mister Maisano potrà contare su Stefano Bonci, ex di Sestri Levante e Rapallo Rivarolese.

Il Busalla comunica la riconferma, per la stagione 2020/2021, di Riccardo Gallo, presenza fondamentale per la società. Riccardo, al terzo anno con il team biancoblù, vanta una laurea magistrale in scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata.

Riveste un ruolo che pochi staff hanno in questa categoria: è preparatore atletico e recupero infortuni per la prima squadra e per la Juniores, e coordinatore dell’attività motoria per il settore giovanile e per la scuola calcio. Il suo lavoro è molto importante soprattutto per la fase della riatletizzazione, cosicché i giocatori possano evitare nuovi infortuni futuri e proseguire il loro percorso calcistico in sicurezza.