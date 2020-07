Genova. Il pareggio agguantato quando ormai non sembrava più possibile a Udine sancisce la seconda rimonta in trasferta per il Genoa. Decisive due reti arrivate dalle sostituzioni: Pandev e Pinamonti, entrati nella ripresa, tengono a galla il Grifone, che ha ancora mostrato molti limiti soprattutto dal punto di vista della tenuta fisica.

Davide Nicola commenta così la gara: “Conosco l’Udinese e sapevo che non sarebbe stata facile. Abbiamo dimostrato ancora una volta grande carattere, sappiamo che c’è da lottare fino alla fine ed è quello che vogliamo fare. Era una gara importante per entrambe le squadre, ma non credo nei match da dentro o fuori, abbiamo a disposizione otto partite e ricerchiamo la continuità. Saremo impegnati fino all’ultima. Dobbiamo avere la consapevolezza che da ultimi siamo arrivati qui, grazie al lavoro e alla voglia di lottare con il giusto atteggiamento. Io so di avere a disposizione un gruppo di uomini che sanno cosa vogliono”.

Per Andrea Pinamonti è il terzo gol consecutivo, nonostante il rigore sbagliato, è stato sufficientemente freddo e fortunato per ribadire in rete: “Ho rischiato di mandarla in curva la ribattuta del portiere, diciamo che è andata bene. È stata dura recuperare il doppio svantaggio, però ci abbiamo creduto e siamo stati premiati. Abbiamo dato fondo al nostro carattere, contro un’avversaria in lotta come noi per allontanarsi dalla zona calda. Siamo un gruppo unito e lo abbiamo dimostrato. Il gol? Lo dedico alla mia fidanzata, ogni promessa è debita. Sono felice per me e i compagni”.